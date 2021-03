Stiri pe aceeasi tema

- O premiera medicala s-a inregistrat ieri, in jurul pranzului, intr-un spital din București. Un bebeluș s-a nascut cu doua capete. Nu a trait decat cateva ore, iar mama a avut nevoie de perfuzii de sange. Cateva imagini filmate in sala de operații in care s-a nascut bebelușul cu malformații au fost prezentate…

- Pentru prima data in cel mai mare muzeu in aer liber din tara, Muzeul ASTRA din Padurea Dumbrava Sibiului, vizitatorii au putut beneficia in ultimele doua zile si luni de plimbari cu sania trasa de caini, la initiativa unuia dintre angajatii muzeului, pasionat de concursurile cu atelaje trase de…

- Un sfert din totalul de angajati sunt eligibili pentru etapa a doua de vaccinare. Administratia centrala, invatamantul si industria alimentara au cea mai mare pondere ca numar de angajati dintre domeniile „cheie”. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare,…

- Piesa "Prostii sub clar de luna" de Teodor Mazilu, subintitulata "falsa tragedie intr-un prolog si trei acte (sase tablouri)", a fost publicata in revista "Teatrul" nr. 11/1962, cu titlul scurtat/cenzurat "Sub clar de luna", potrivit site-ului http://www.cimec.ro/. Premiera a avut loc in decembrie…

- O echipa feminina de arbitri a fost nominalizata in premiera pentru Cupa Mondiala a Cluburilor, a anuntat luni FIFA, potrivit Agerpres. Trio-ul feminin condus de brazilianca Edina Alves Batista, alaturi de compatrioata sa Neuza Back si argentinianca Mariana de Almeida, va fluiera la evenimentul masculin…

- 1930: se stinge din viata dr. Vasile Gyurko – avocat, deputat, presedintele Tribunalului Zalau, fruntas taranist din Domnin S-a intamplat in 24 decembrie 1818 – S-a nascut fizicianul britanic James Prescott Joule (m.11.10.1889). 1837 – S- a nascut imparateasa Austriei si regina Ungariei, Elisabeta,…

- Dupa lansarea de pe 19 decembrie 1997, Titanic a avut succes critic si comercial, iar in sectiunea Video a materialului puteti viziona secevente din indragitul film, insotit de coloana lui sonora. A ramas filmul cu cele mai mari incasari din toate timpurile pana cand Avatar, regizat tot de Cameron,…

- Zona de sud a Bucureștiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei și generarea a mii de locuri de munca bine platite. Dupa investițiile masive in infrastructura rutiera, derulate in ultimii 4 ani, acum a venit vremea debutului lucrarilor de construire a noii stații…