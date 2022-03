Premieră: Cine este femeia care a cucerit marele Glob de Cristal la biatlon Norvegianca Marte Olsbu Roeiseland a cucerit in premiera, la 31 de ani, marele Glob de Cristal rezervat castigatoarei Cupei Mondiale de biatlon, la finalul probei de urmarire pe distanta de 10 km de la Oslo, gazda ultimei etape a sezonului. Potrivit Agerpres, inaintea ultimei probe a sezonului, cea de 12,5 km cu startul grupat, programata duminica, Olsbu Roeiseland are un avans de 126 de puncte in clasamentul general fata de ocupanta locului secund, suedeza Elvira Oeberg, clasata pe locul al optulea sambata, care nu o mai poate ajunge pe norvegianca. Proba de urmarire 10 km s-a incheiat cu victoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

