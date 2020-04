Premieră: China scoate câinii şi pisicile de pe lista animalelor comestibile Textul, supus dezbaterii publice pana in 8 mai, a fost publicat miercuri de ministerul Agriculturii si afacerilor rurale si enumera animalele care pot fi crescute pentru carne, blana sau scopuri medicale. Cainii si pisicile nu mai sunt prezente pe aceasta lista. "Este pentru prima oara cand guvernul chinez stabileste ca pisicile si cainii sunt animale de companie si nu destinate consumului", a afirmat, intr-un comunicat, asociatia americana Huma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

