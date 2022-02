Premieră: Cercetătorii au înregistrat ce se întâmplă cu creierul în momentul decesului Cercetatorii in neuroștiințe de la Universitattea Louisville (SUA) au monitorizat, cateva zile, prin electroencefalografie activitatea cerebrala a unui pacient cu epilepsie. Pacientul, in varsta de 87 de ani, a facut subit o criza cardiaca și a decedat. Cercetatorii au avut insa șansa de a inregistra 15 minute de activitate cerebrala din momentul decesului. O premiera absoluta! Dar mai ales ceea ce au inregistrat, cu 30 de secunde inainte de oprirea inimii și cu 30 de secunde dupa, a fost mai important: o activitate crescuta a undelor cerebrale pe care cercetatorii le numesc unde gamma. Sunt unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urșii koala nu erau o specie cu multe exemplare, iar acum, din cauza incendiilor din Australia de acum doi ani, ursuleții s-au impuținat. Astfel, Australia a adaugat ursul koala pe lista animalelor in pericol de dispariție pe coasta sa estica, dupa o scadere dramatica a populației acestor animale, informeaza…

- O echipa de medici de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau a efectuat o intervenție chirurgicala cu ajutorul unui laser ultraperformant in cazul unui copil in cu malformații renale. Intervenția chirurgicala de la SJU Bacau, o premiera in Moldova și printre puținele din țara noastra, a fost realizata…

- Copilul de 2 ani și jumatate, din județul Neamț, batut de mama și concubinul acesteia , a intrat in moarte cerebrala. Cei doi sunt deja in arest pentru vatamare corporala. Copilul a ajuns in spital in coma de gradul 4, iar in urma evaluarilor, medicii au constatat ca baiatul avea și fracturi vechi de…

- Institutul Clinic Fundeni (ICF) este primul centru acreditat pentrui tratamentul cu celule CAR-T, recomandat pentru boli hematologice maligne la pacienți la care terapiile obișnuite nu au dat rezultate, anunța prof. dr. Alina Tanase, medic primar hematologie, cu supraspecializare in transplantul medular,…

- Incepand din 10 ianuarie 2022, Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, dupa a doua doza, dupa cum a confirmat generalul Francesco Paolo Figliuolo, comisar pentru urgente sanitare, potrivit agenției ANSA. Acesta considera ca se va da, astfel, „un nou…

- Specialiștii incearca sa demonteze stereotipul conform caruia pescarusii nu s-ar distinge prin inteligenta și au efectuat un studiu in acest sens. Rezultatele studiului realizat de cercetatorii din Canada au fost publicate in Royal Society Open Science. Studiul a dus la concluzia ca pescarusii sunt…

- Ce fenomen ciudat se produce in primele secunde dupa moarte? Ce se intampla cu creierul in momentul in care organele nu mai funcționeaza? Specialiștii vin cu mai multe detalii descoperite in urma unui studiu. Detaliile specialiștilor: ce se intampla cu creierul in momentul morții? Un studiu publicat…

- Un pacient din Marea Britanie va deveni prima persoana din lume care are un ochi protetic imprimat 3D, transmite BBC. Este vorba de Steve Varze din Hackney (estul Londrei) care va primi, joi, aceasta proteza oculara 3D la Moorfields Eye Hospital din Londra. Medicii spera ca ochiul protetic printat 3D…