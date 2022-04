PREMIERĂ: Centru de știință și artă la Universitatea Politehnica Timișoara META | MV sci-art. Un nou reper cultural pe harta industriei creative a orașului și un obiectiv important pentru Timișoara 2023. Universitatea Politehnica Timișoara și organizația artistica META Spațiu și-au unit forțele pentru a crea un centru cultural reper pentru urbea de pe Bega, care urmeaza sa iși deschida porțile pe data de 19 mai […] The post PREMIERA: Centru de știința și arta la Universitatea Politehnica Timișoara appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

- Universitatea Politehnica Timișoara și organizația artistica META Spațiu și-au unit forțele pentru a crea un centru cultural, care urmeaza sa iși deschida porțile in cladirea 1 MV aparținand instituției de invațamant superior. Acesta este o premiera pentru Timișoara și pentru Romania, fiind prima inițiativa…

