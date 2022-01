Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea a luat sfarsit! Cel de-al treilea sezon al serialului Adela - „Ce-i al tau e si al meu” a avut premiera aseara la Antena 1, iar telespectatorii au confirmat din nou ca #dacaejoieAdela! Serialul a fost lider detasat de audienta seara trecuta, 27 ianuarie 2022, la Antena 1.

- Zi incarcata de emotii ieri in casa Mireasa pentru o noua serie de concurenti care au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche. Nici pentru insotitoarele concurentilor ziua n-a fost prea usoara, acestea promitand ca vreme de cateva luni nu le vor scapa din ochi pe concurente.

- Asteptarea a luat sfarsit! Cum #dacaejoieAdela, cel mai nou sezon al serialului Adela - „Ce-i al tau e și al meu”, va avea premiera tot intr-o joi, de la 20:30, la Antena 1. Care e data inceperii celui de-al treilea sezon.

- Ieri, 19 decembrie 2021, la Antena 1, in cadrul finalei celui de-al patrulea sezon Mireasa, cuplurile finaliste au luptat mai determinate ca niciodata sa demonstreze ca ei merita sa castige marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. La finalul unei editii incarcate de emotii, telespectatorii au decis:…

- Cea de-a doua parte a celui mai asteptat film de Craciun al tuturor timpurilor, Singur acasa, s-a vazut ieri la Antena 1. Telespectatorii au urmarit in numar foarte mare Singur acasa 2 – Pierdut in New York, aceasta impunandu-se ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor targeturilor. Peste 2.6…

- Cel mai asteptat film de Craciun al tuturor timpurilor, Singur acasa, s-a vazut ieri la Antena 1. Telespectatorii au urmarit in numar foarte mare prima parte a seriei Singur acasa, aceasta impunandu-se ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor targeturilor.

- Telespectatorii au ales din nou, in numar foarte mare, Antena 1, pentru a sarbatori in familie, cu un festival de ras si distractie, de Ziua Nationala a Romaniei. Serban Copot si Dan Badea au spus „Romania, Razi cu RoaST!”, editia speciala de sarbatoare impunandu-se ca lider de audienta, la nivelul…

- #dacaejoieAdela! Telespectatorii au urmarit aseara, 4 noiembrie 2021, in numar foarte mare serialul produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, acesta impunandu-se ca lider de audienta, atat la nivelul publicului comercial, cat si la nivel national.