PREMIERĂ Cel mai mic număr de decese după foarte multe luni Un numar de 44 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 28 de barbati si 16 femei, persoane internate in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Bihor, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Mehedinti, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui, Ilfov si Bucuresti. Citește și: Radu Tudor rupe tacerea cu privire la numirea de catre PNL la șefia TVR: ‘Au fost discuții cu unii lideri liberali’ … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

