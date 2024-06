Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial pentru publicația britanica The Guardian, Larisa Faber, 38 de ani, scriitoare și actrița luxemburgheza de origine romana, vorbește despre traumele copilariei și chinurile familiei in comunism și proiecteaza alegerile europarlamentare (9 iunie) in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Imagini de la premiera noului sezon Bridgerton. Cum s-au afișat actorii Prima parte a sezonului trei Bridgerton s-a lansat deja pe Netflix. Luni seara, la New York, a avut loc premiera de gala a acestui nou sezon. De la eveniment nu au lipsit indragiții actori din serial. Nicola Coughlan a fost in centrul…

- Red carpet la Premiile Gopo 2024. Cum s-au imbracat vedetele Cea de-a 18-a ediție a Premiilor Gopo a avut loc aseara la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din Bucuresti. Nume cunoscute din industria filmului au luat parte la ceremonie. Așa cum era de așteptat, au aparut pe covorul roșu purtand ținute…

- 25 martie a fost printre cele mai dinamice zile din acest an la Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Au fost 5 zboruri si un total de 579 de pasageri, cei mai multi fiind calatori ai curselor Londra – Brasov – Londra operate de WIZZ AIR. Astfel, au fost 235 de pasageri care au zburat de la Londra…

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…

- ”Bucuresti este printre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora”, dupa cum arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit careia, cresterile preconizate ale salariilor…