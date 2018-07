Premiera: “Be Without You”, o super colaborare intre romanul Osmia si artista engleza, Christina Novelli

Atunci cand vine vara, primele noastre ganduri zboara catre distractie si cum orice petrecere incepe cu muzica buna, Osmia si Christina Novelli se pare ca au gasit reteta perfecta, “Be Without You”. Cosmin Sturza, mai cunoscut sub numele de scena, Osmia este un artist EDM roman, cantaret de muzica trance, DJ, remixer, producator de discuri si fondator al labelului WAW Recordings. In 2015, Osmia a lansat albumul “Beyond the Limits”, primul sau material discografic, care a devenit cel mai bine vandut album de muzica trance. Aflandu-se in Romania pentru prima data, in cadrul unui eveniment trance…