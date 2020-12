PREMIERĂ: ALE a lansat piesa “ALB” ALE a lansat in premiera pe Radio Crazy o noua piesa intitulata “ALB”, care este gata sa “te vrajeasca”. Mesajul piesei este aparent trist, dar cu siguranța multe persoane se vor regasi in poveste. Piesa este despre iertare, despre a nu renunța, despre a-ți asculta inima! Artista timișoreanca ALE, pe numele ei real Cancel Alexandra-Gabriela a fost pasionata de muzica inca din școala și și-a facut debutul in lumea muzicala cu piesa “Vorbe” in urma cu 5 ani. ALE are la activ mai multe compoziții proprii și a colaborat cu mai multe nume de pe scena autohtona. “Visul meu este ca piesele mele sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

