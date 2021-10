Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o vreme, Nicolae Constantin, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52 Ploiești, cel sub bagheta caruia „lupii” rezista, de cateva etape, pe primul loc al ierarhiei la zi a campionatului Ligii a II-a de fotbal, nu a avut la dispoziție mai mulți fotbaliști, cei mai importanți fiind fundașul central…

- ACS Petrolul ’52 Ploiești a inceput ediția 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal cu o victorie pe teren propriu, 2-0 cu Poli Iași, echipa retrogradata in vara. Pe fondul unui scandal intre unii dintre suporteri și conducerea clubului, pe subiectul marcilor și al asocierii cu primnaria municipiului,…

- Marcel Birsan (39 de ani) a fost delegat de CCA sa conduca meciul dintre FCSB și CS Mioveni, care conteaza pentru etapa 12 a Ligii 1. De-a lungul timpului, Birsan a fost criticat dur de Gigi Becali, patronul vicecampioanei. FCSB - CS Mioveni se joaca sambata, 16 octombrie, de la ora 20:30. Marcel Birsan,…

- Tribunalul din Giurgiu a admis intrarea divizionarei secunde Astra in insolvența. Astra, campioana Romaniei din sezonul 2015/2016, a ajuns intr-un nou punct critic. Retrogradata in vara din Liga 1, formația din Giurgiu ocupa ultima poziție in liga secunda, iar de luni a intrat și in insolvența. Este…

- Dupa prima etapa a actualei ediții de campionat a Ligii a II-a de fotbal, ca urmare a succesului de acasa, cu scorul de 2-0 (0-0), in dauna proaspetei retrogradate Politehnica Iași, ACS Petrolul ’52 Ploiești termina runda de start pe poziția a V-a, la golaveraj, dar in topul echipelor de play-off. Eșecul…

- Odata cu startul – in sfarșit – al unei ediții a campionatului Ligii A Prahova, la fotbal, in formula de dinainte de pandemie, la unul dintre complexele hoteliere și restaurante binecunoscute din Ploiești, BEST, a avut loc Adunarea Generala de alegeri a noului președinte al AJF Prahova, la care s-a…

- De la meciul din etapa a II-a și pana la cel din runda urmatoare, a treia, pentru ACS Petrolul ’52 Ploiești a fost și mai este un interval de timp destul de mare, mai precis unul de 11 zile. Astfel, Valentin Țicu & Co. vor reveni acasa, pe arena Ilie Oana, miercuri, 18 august 2021, […]

- Sambata trecuta, la aceeași ora cu alte cinci meciuri care au reprezentat startul in noua ediție de campionat a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești a debutat in prima etapa a sezonului 2021-2022 impotriva Politehnicii Iași, o echipa retrogradata in aceasta vara in eșalonul secund și restructurata…