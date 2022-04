Stiri pe aceeasi tema

- Ierii, la Muzeul Județean Buzau, a avut loc o ediție speciala ”Jocurile Științei”, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Explorer Science Center Buzau.„Sub coordonarea Consiliului Județean Buzau și a președintelui Petre Emanoil Neagu, copiii ucraineni au experimentat interacțiunea cu noile tehnologii.Astfel…

- Astazi, Muzeul Județean Buzau a organizat „Jocurile Științei” in ediție speciala. Sub coordonarea Consiliului Județean Buzau, la muzeu copiilor ucraineni li s-a oferit ocazia sa experimenteze interacțiunea cu noile tehnologii. Ei s-au bucurat de roboți umanoizi, ozoboți, jocuri și expoziții VR.…

- O expoziție de ștergare unice, ștergare decorate avimorfe, a fost deschisa la Muzeului de Etnografie „Vergu Manaila”. Muzeograful Raluca Brașoveanu este cea care a dat suflet in ultimii ani colecțiilor de la acest muzeu și tot ea s-a ocupat și de cea mai noua expoziție care vorbește despre credința…

- Muzeul Judetean Buzau dorește sa reia seria evenimentelor organizate in parteneriat cu Liceul de Arte „Margareta Sterian”, care constau in imbinarea artei muzicale cu artele plastice si vizuale. „Noi avem o colaborare inceputa in 2018 cu Liceul de Arte . Este un program pe care anul acesta ne-am propus…

- Muzeul Judetean Buzau dorește sa reia seria evenimentelor organizate in parteneriat cu Liceul de Arte „Margareta Sterian”, care constau in imbinarea artei muzicale cu artele plastice si vizuale. „Noi avem o colaborare inceputa in 2018 cu Liceul de Arte . Este un program pe care anul acesta ne-am propus…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in mun. Buzau, Aleea Castanilor, nr. 1, in parteneriat cu Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Buzau anunța organizarea dezbaterii „Comemorare victime ale regimului comunist.…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, ii invita pe buzoieni luni, 24 ianuarie 2022, incepand cu ora 9.00 sa viziteze expoziția ce marcheaza implinirea celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane intitulata „Buzoienii…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzau, organizeaza, sambata, 15 ianuarie, un ansamblu de activitați culturale dedicate Zilei Culturii Naționale. Programul…