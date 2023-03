Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Napoli a invins miercuri, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Eintracht Frankfurt si s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor. In aceeasi faza merge si echipa spaniola Real Madrid, invingatoare cu 1-0 in duelul de pe teren propriu cu echipa engleza FC Liverpool.Napoli…

- Confruntari au izbucnit, miercuri, la Napoli, intre suporterii echipei germane de fotbal Eintracht Frankfurt, care nu aveau bilete, si politisti, inaintea meciului din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza AFP.

- Antrenorul Luciano Spalletti vrea ca echipa italiana de fotbal SSC Napoli sa "devina folclor" prin calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data in istoria sa, conform agentiei DPA."Echipele mari sunt formate din jucatori mari. Exista istorie care sa fie scrisa in meciul…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a amenintat marti ca va sanctiona cluburile si orasele lor care refuza sa primeasca suporteri ai echipelor adverse, in ajunul meciului din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, intre echipele SSC Napoli si Eintracht Frankfurt, care…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a amenintat, marti, ca va sanctiona cluburile si orasele lor care refuza sa primeasca suporteri ai echipelor adverse, in ajunul mansei secunde din optimile Ligii Campionilor dintre Napoli si Eintracht Frankfurt, care se va disputa fara suporteri germani, noteaza…

- Atacantul nigerian al echipei SSC Napoli, Victor Osimhen, a fost desemnat cel mai bun sportiv strain din Italia, informeaza Gazzetta dello Sport, citata de Agerpres . Actualul golgheter din Serie A, cu 19 goluri marcate in 21 de partide, a intrat in posesia premiului decernat de Asociatia presei straine…

- Eintracht Frankfurt și Napoli se dueleaza de la ora 22:00, intr-o partida din turul optimilor UEFA Champions League. Eintracht Frankfurt - Napoli se joaca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, DigiSport 2 și Orange Sport 2. ...

- FCU Craiova 1948 și Universitatea Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-o confruntare din etapa #24 din Liga 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI programul etapei #24 din Liga 1! FCU Craiova 1948 - Universitatea…