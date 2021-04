Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in grupul de lucru al CE pentru cresterea productiei de vaccinuri Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu anunta ca România este reprezentata de noua companii si doua institute în cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru…

- Premierul Florin Cițu a dat de ințeles ca trebuie sa mai treaca o luna de restricții pentru a se vedea o scadere a numarului de cazuri de COVID-19. El a vorbit in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Victoria. „Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie”, a zis el, conform Libertatea . „Daca…

- Romania a inceput administrarea vaccinurilor anti-COVID pe 27 decembrie, iar astazi a fost depașit un prag simbolic, de 1 milion de doze administrate, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). „Peste 1.000.000 de doze administrate. Romania…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, pe Facebook, ca Romania a solicitat Comisiei Europene inca opt milioane de doze de vaccin produs de Pfizer, informeaza Digi 24.Aceste opt milioane de doze fac parte din cantitatea de 200 de milioane de vaccinuri negociate suplimentar la nivel european, susține…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, demonteaza un fake news si sustine ca producatorii vaccinurilor anti-COVID nu au primit imunitate in tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, asa cum se intampla in Statele Unite.Romania a vaccinat peste 100.000 de cadre medicale de la inceputul campaniei,…