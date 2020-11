Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii. "Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar “Regina Astrid” din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii, precizeaza agerpres . “Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar ‘Regina…

- La ora 7:30, aeronava militara care il transporta pe medic a decolat de la Baza 90 din Otopeni. La bord este o echipa medicala care ii va supraveghea starea in permanenta. Avionul va ateriza pe un aeroport militar din Bruxelles. Transferul pacientului se realizeaza cu un avion C-27J Spartan al Fortelor…

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sambata, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, duminica, la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, anunta

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit în incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sâmbata, în urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, duminica, la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, pentru…

- Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian in aceasta dimineata.Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara in cursul zilei de ieri, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat duminica, 15 noiembrie, la Spitalul Militar ldquo;Regina…

- Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sambata, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat, astazi, la Spitalul Militar ‘Regina Astrid’ din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…