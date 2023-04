Premier League: West Ham United – Arsenal Londra 2-2, gazdele au revenit de la 0-2 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Operațiune de salvare in Ceahlau: Doi tineri au fost gasiți inghețați și ținandu-se in brațe Prigojin a facut senzație, cerandu-i lui Putin sa opreasca razboiul / Multe mass-media ucrainene au preluat duminica…

Operațiune de salvare in: Doi tineri au fost gasiți inghețați și ținandu-se in brațea facut senzație, cerandu-i luisa opreasca razboiul / Multe mass-media ucrainene au preluat duminica…



Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Fulham, duminica, intr-o partida din etapa a 27-a a sezonului."Tunarii" s-au impus prin golurile marcate de Gabriel dos Santos (21), Gabriel Martinelli (27) si Martin Odegaard (45+2).

Echipa FC Liverpool a fost invinsa la limita in deplasare de codasa AFC Bournemouth (scor 0-1), sambata, in primul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii prin Philip Billing, in minutul 28.

Cel putin patru militari americani au fost raniti in Siria, in cursul unei operatiuni in care a fost asasinat un lider al retelei teroriste Stat Islamic, anunta Comandamentul Central american (CENTCOM), transmite Mediafax.

Organismul care reprezinta arbitrii profesionisti englezi (PGMOL) a recunoscut duminica, intr-un comunicat, ca doua erori au fost comise de catre arbitrajul video (VAR) in detrimentul echipelor Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, si Brighton, sambata, in cursul etapei a 23-a…

Arsenal Londra, ocupanta primului loc in clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, a obtinut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu in compania formatiei Brentford (scor 1-1), sambata, intr-un meci din etapa a 23-a a sezonului.

Echipa engleza West Ham United a incheiat la egalitate sambata, scor 1-1, cu formatia Chelsea, in etapa a 23-a din Premier League.

Antrenorul Frank Lampard a spus ca nu se teme „absolut" deloc de demieterea de la Everton, dupa ce formatia sa a inregistrat un nou esec in Premier League, scor 2-0 cu West Ham United.