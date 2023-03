Stiri pe aceeasi tema

- Un tata singur din Rusia a fost arestat aparent in legatura cu un desen anti-razboi facut de fiica sa adolescenta, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Manchester United, intr-un meci in care golul victoriei londonezilor a fost inscris in minutul 90. Arbitrul a consultat VAR-ul inainte sa acorde golul, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa engleza Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, formatia Wolverhampton, scor 3-0, printr-o tripla a lui Erling Haaland, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Antrenorul Frank Lampard a spus ca nu se teme „absolut” deloc de demieterea de la Everton, dupa ce formatia sa a inregistrat un nou esec in Premier League, scor 2-0 cu West Ham United. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0, anunța news.ro.…

- Antrenorul lui Aston Villa, Unai Emery, a declarat marti ca este convins ca portarul Emiliano Martinez, incoronat campion mondial cu Argentina in decembrie, este acum "100%" concentrat pe echipa sa de club inainte de intoarcerea in competitie impotriva lui Wolverhampton, miercuri, in etapa a 19-a…

- Echipa engleza Brentford a invins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Liverpool, in primul meci al etapei a 19-a din Premier League. Ambele echipe au avut cate un gol anulat de VAR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins luni, in deplasare, formatia Aston Villa, scor 3-1, in etapa a 17-a din Premier League, si a urcat pe locul 6 in clasament, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…