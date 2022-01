Premier League raportează o scădere a numărului de cazuri de COVID-19 Premier League a anunțat luni ca a descoperit 94 de noi cazuri pozitive la COVID-19 in randul jucatorilor și personalului tehnic in ultima saptamana, aceasta fiind prima scadere a rezultatelor pozitive de la o saptamana la alta din ultimele opt saptamani. „Putem confirma astazi ca, intre luni 27 decembrie 2021 și duminica 2 ianuarie 2022, 14.250 de teste COVID-19 au fost administrate jucatorilor și personalului cluburilor. Dintre acestea, au existat 94 de noi cazuri pozitive (0,65%)", a precizat liga intr-un comunicat. Cifra a fost in continua creștere in ultimele saptamani, 90… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi a anului 2021, Grupul de Comunicare Strategica a raportat pentru județul Suceava 54 de cazuri noi de coronavirus, cu zece mai puține comparativ cu ziua de joi. Rata de infectare in județul Suceava este, astazi, de 0,27 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. De la inceputul ...

- Premier League a anuntat luni ca a identificat 103 cazuri pozitive la Covid-19 in randul celor douazeci de cluburi din prima divizie engleza intre 20 si 26 decembrie, cifra ingrijoratoare care nu a mai fost atinsa de la inceputul testelor, in 2020, scrie AFP. In comunicatul sau de presa, Premier…

- Campionatul Angliei a inregistrat luni 42 de cazuri noi de Covid-19, un record de cand rezultatele testelor au inceput sa fie publicate in mai 2020, a anuntat Premier League, arata News.ro. "Intre luni, 6 decembrie si duminica, 12 decembrie, au fost efectuate 3.805 de teste in randul jucatorilor…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, luni, pentru News.ro, ca in spital exista in prezent cateva zeci de paturi libere pentru pacientii COVID cu forme medii spre severe, in timp ce la ATI sunt zece paturi libere. „De aproximativ o saptamana se observa o…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate aproape 5.300 de cazuri noi de coronavirus, potrivit bilanțului provizoriu anunțat duminica dimineața. De asemenea, au fost inregistrate aproape 272 de decese ale unor pacienți infectați cu SARS-CoV2.

- Pentru prima data dupa saptamana 5-11 iulie, numarul cazurilor noi de COVID-19 in Romania in ultima saptamana este mai mic decat cel din saptamana precedenta. 15 saptamani consecutive de creștere au generat cel mai puternic val al pandemiei de pana acum. Sau, cel puțin, valul cu cele mai multe cazuri…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 244 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 900 de teste, dintre care 318 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 139 cazuri. In Timis, 514 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 67 la ATI. Numarul…

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.332.221 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.407 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.164.547 de pacienți au…