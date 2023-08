Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile din principalele cinci campionate continentale au investit pana aum la 4,11 miliarde de euro pentru achiziții in mercato. Englezii vor trece de doua miliarde odata cu mutarea lui Moises Caicedo de la Brighton la Chelsea, pentru aproape 130 de milioane. Cea mai intensa, cea mai fierbinte vara…

- Vacanța pentru cele mai importante cluburi de fotbal din Europa ajunge la final. Incepand cu 11 august se vor relua primele campionate de top, iar in perioada urmatoare vom putea vedea fotbal de cea mai buna calitate și din celelalte ligi. Premier League, La Liga și Ligue 1 sunt campionatele…

- Directorul executiv al lui Bournemouth, Neill Blake, l-a prezentat astazi pe Ionuț Radu, imprumutat un sezon de la Inter Milano. Clubul englez are opțiune de transfer definitiv in 2024, pentru 8 milioane de euro. Mutarea lui Ionuț Radu, anunțata de cateva zile, s-a confirmat astazi. Dupa ce a jucat…

- Arsenal a facut doua dintre cele mai scumpe achiziții, platind 178 de milioane de euro pentru Declan Rice (mijlocaș defensiv, 24 de ani) și Kai Havertz (mijlocaș ofensiv, 24). Surprinde poziția a șasea in topul transferurilor pentru Al-Hilla, care a investit mai mult decat Manchester United și Newcastle.…

- Dusan Vlahovic a primit un avertisment infricoșator din partea ultrașilor de la PSG, in contextul in care exista zvonuri despre un posibil transfer al acestuia la campioana din Ligue 1, noteaza Mediafax.Atacantul sarb se afla in prezent in lotul celor de la Juventus, in Serie A, dar exista numeroase…

- Clubul Galatasaray a anuntat, joi, ca l-a imprumutat pe spaniolul Jose Angel Esmoris Tasende de la Leipzig, cu optiune de cumparare.Imprumutul este valabil un sezon, conform News.ro. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in sportul romanesc: A murit antrenorul care a caștigat bronzul mondial cu naționala…

- Gica Hagi a reușit sa caștige titlul in SuperLiga alaturi de Farul Constanța, iar jucatorii sai sunt la mare cautare pe piața transferurilor din strainatate. Unul dintre aceștia este dorit de nu mai puțin de 3 cluburi din Serie A.

- Echipa nationala a Romaniei intalneste pe 16 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Fadil Vokrri“ din Prishtina, selectionata statului Kosovo. Prima reprezentativa va juca apoi impotriva Elvetiei, pe 19 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Swissporarena“ din Lucerna. Ambele partida conteaza pentru Grupa…