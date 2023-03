Stiri pe aceeasi tema

Echipa Petrolul Ploiesti a invins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, formatia UTA Arad, cu un gol marcat in minutul 90, in prima etapa a play-out-ului Superligii.

Echipa FC Liverpool a fost invinsa la limita in deplasare de codasa AFC Bournemouth (scor 0-1), sambata, in primul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii prin Philip Billing, in minutul 28.

Formația engleza Arsenal Londra a invins miercuri seara, pe teren propriu, formatia Everton, scor 4-0, intr-un meci restant contand pentru etapa a 7-a din Premier League. FC Liverpool a invins pe Wolverhampton cu 2-0, anunța news.ro.

Formatia Arsenal Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Aston Villa, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro

Internationalul norvegian Erling Haaland, atacantul echipei de fotbal Manchester City, a marcat miercuri, in meciul cu Arsenal Londra (3-1), al 26-lea sau gol de la debutul actualei editii din Premier League, egaland astfel recordul stabilit in sezonul 2014-2015 de catre argentinianul Sergio Aguero, cel…

Organismul care reprezinta arbitrii profesionisti englezi (PGMOL) a recunoscut duminica, intr-un comunicat, ca doua erori au fost comise de catre arbitrajul video (VAR) in detrimentul echipelor Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, si Brighton, sambata, in cursul etapei a 23-a…

Echipa engleza Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, formatia Wolverhampton, scor 3-0, printr-o tripla a lui Erling Haaland, informeaza News.ro.

Echipa engleza Brentford a invins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Liverpool, in primul meci al etapei a 19-a din Premier League. Ambele echipe au avut cate un gol anulat de VAR.