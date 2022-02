Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a caștigat marți cu Brighton, scor 2-0, intr-o restanța din etapa cu numarul 18 din Premier League. „Diavolii” au ajuns la 43 de puncte și au urcat pe locul 4, ultimul care duce in Liga Campionilor, dar in cadrul echipei tot nu este liniște. Potrivit englezilor de la Mirror, Cristiano…

- Atacantul de la Manchester United și Portugalia, Cristiano Ronaldo, a profitat de o mini-pauza a sezonului Premier League pentru a merge la un eveniment Expo2020 din Dubai. Fostul star de la Real Madrid a participat la o sesiune de intrebari și raspunsuri și a semnat tricouri Manchester United pentru…

- Manchester United se afla într-o perioada complicata în Premier League, fiind actualmente în afara locurilor de Cupe europene. În condițiile în care trupa lui Ralf Rangnick nu prinde un loc de Liga Campionilor, conducerea "diavolilor" va fi nevoita sa-i reduca…

- Cristiano Ronaldo sustine ca antrenorul Ralf Rangnick face o treaba buna la Manchester United. El a punctat insa ca tehnicanul are nevoie de timp pentru a-si implementa ideile si pentru a imbunatati performantele formatiei. Germanul a fost numit pe banca tehnica a lui United pana la finalul sezonului.…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacatul celor de la Manchester United, este nemulțumit de rezultatele echipei din acest sezon și iși avertizeaza colegii cu privire la jocul acestora. Doar pe 7 in Premier League, Manchester United are un sezon neașteptat de slab, mai ales dupa venirea lui Ronaldo din…

- Gabriel Agbonlahor (35 de ani), jucator cu peste 300 de meciuri in Premier League, considera ca Manchester United ar trebui sa renunțe la Cristiano Ronaldo (36) in vara. Cristiano Ronaldo a inscris 14 goluri in 21 de meciuri de la revenirea la Manchester United, dar criticile la adresa lui nu contenesc.…

- Pentru prima oara în era Premier League (competiție fondata în februarie 1992), Wolverhampton a câștigat pe terenul echipei Manchester United. Formația pregatita de Bruno Lage s-a impus luni, cu scorul de 1-0, în etapa a 21-a a campionatului Angliei.Unicul gol al partidei…

- Manchester United – Arsenal este epilogul etapei cu numarul 14 din Premier League. „Diavolii” si „tunarii” se intalnesc de la ora 22:15 pe Old Trafford, intr-o partida a contrastelor. Arsenal si-a revenit dupa inceputul slab de sezon si are o singura infrangere in ultimele 10 meciuri, in timp ce United…