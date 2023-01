Stiri pe aceeasi tema

Proprietarii clubului Manchester United, familia Glazer din Statele Unite, au anuntat ca „exploreaza alternative strategice", luand in considerare inclusiv vanzarea clubului, o decizie care vine dupa ani de proteste din partea fanilor impotriva proprietatii lor, dar si dupa scandalul Cristiano Ronaldo,…

Echipa engleza Manchester United a pierdut duminica, in deplasare, scor 1-3, meciul din etapa a 15-a disputat in compania echipei Aston Villa, informeaza News.ro.

Echipa engleza FC Liverpool a pierdut sambata, pe teren propriu, cu formatia Leeds United, scor 1-2, intr-un meci al etapei a 14-a din Premier League, informeaza news.ro.

Manchester United s-a calificat in faza eliminatorie a UEFA Europa League cu victoria cu 3-0 in fața lui Sheriff Tiraspol. PSV a invins-o pe teren propriu pe Arsenal, cu 2-0 și s-a clasat pe primul loc in grupa. Ferencvaros și Union Saint-Gilloise se califica și ele in optimile de finala.

Echipele engleze Chelsea si Manchester United au incheiat sambata la egalitate, scor 1-1, meciul direct disputat in etapa a 13-a din Premier League. Ambele goluri au fost marcate pe final. Norvegianul Erling Haaland a inscris o dubla pentru Manchester City, conform news.ro.

Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, a declarat miercuri ca este concentrat sa scoata tot ce este mai bun de la Cristiano Ronaldo, dupa ce atacantul de 37 de ani a marcat golul cu numarul 700 din cariera sa in meciul de campionat din weekend cu Everton, scrie Reuters, potrivit Agerpres.…

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul sau cu numarul 700 la nivel de club si a adus victoria echipei Manchester United, 2-1 cu Everton, duminica, la Liverpool, in etapa a 10-a a primei ligi engleze de fotbal, potrivit Agerpres.

Prima echipa din Liverpool, Everton, o intalnește pe Manchester United, in seara asta, incepand cu ora 21:00, intr-o partida din cadrul etapei a 10-a din Premier League.