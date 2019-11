Manchester City si Chelsea ofera in acest weekend cel mai atractiv meci al etapei a 13-a din Premier League . Daca detinatoarea titlului nu trece printr-o perioada prea fasta, precizand cele doua infrangeri cu Wolverhampton si Liverpool din ultimele cinci jocuri, Chelsea pare sa nu intampine probleme de sase etape. Londonezii au maximum de puncte din ultimele sase runde si au avut o ascensiune deosebita in clasament, avand in vedere inceputul modest de campionat. In schimb, Manchester City nu isi mai permite niciun pas gresit daca vor sa reintre in lupta pentru titlu. Partidele directe dintre…