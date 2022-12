Premier League | Manchester City a dezamăgit în ultimul meci din 2022 Manchester City a fost ținuta in șah pe „Etihad Stadium“ și a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, in compania celor de la Everton. Formația antrenata de Pep Guardiola a deschis scorul prin Erling Haaland, dupa un assist al lui Mahrez (’24). Oaspeții au egalat prin Demarai Gray (’64). Manchester City: Ederson – Lewis (’87, Gundogan), Stones, Akanji, Ake – De Bruyne, Rodri, B. Silva (’87, Alvarez) – Mahrez, Haaland, Grealish (’87, Foden). Antrenor: J. Guardiola. Everton: Pickford – Petterson (’70, Coleman), Godfrey (’90+2, Doucoure), Coady, Tarkowski, Mykolenko – Iwobi, Gueye (’78,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

