Stiri pe aceeasi tema

- Formatia West Ham a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Angliei. Invingatorii au marcat prin Antonio ’22 si Lanzini ’25, ‘45+5 (penalti).Pentru Crystal Palace au inscris Edouard ’83 si Olise ’90,…

- Formatia Tottenham Hotspur a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Watford, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Angliei. Golul a fost marcat in minutul 90+6, de Davinson Sanchez.Partida Crystal Palace – West Ham are loc tot sambata, meciurile Brentford –…

- Manchester City a învins dramatic, sâmbata, Arsenal Londra, în etapa a XI-a din Premier League, la finalul unui meci în care a înscris golul victoriei în prelungiri.Arsenal a deschis scorul prin Saka în minutul 31, iar trupa lui Pep Guardiola a egalt…

- Liverpool a pierdut pe terenul celor de la Leicester, scor 1-0, și a ramas la șase puncte în spatele liderului Manchester City. Meciul a facut parte din etapa a XX-a din Premier League.Intrat pe teren în minutul 56, Ademola Lookman a marcat unicul gol al partidei dupa doar trei minute.În…

- Șase meciuri din etapa 19 a Premier League se joaca astazi, de Boxing Day. Patru dintre acestea au inceput la ora 17:00 și pot fi urmarite live pe GSP.ro. Clasamentul in Premier League: Manchester City este lider LIVE » Manchester City - Leicester 2-0 LIVE » Norwich - Arsenal 0-1 LIVE » Tottenham…

- Arsenal Londra a câstigat singurul meci disputat sâmbata în Premier League: scor 4-1 cu Leeds. Cinci partide din etapa a XVIII-a au fost amânate din cauza coronavirusului.Pentru Arsenal au marcat Martinelli ('16, '29), Saka ('42) si Rowe ('84), în…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru Manchester United: portughezul a înscris în meciul cu Norwich City, scor 1-0, în etapa a a XVI-a din Premier League.Ronaldo a marcat din penalti, în minutul 75.În urma acestui succes, Manchester United se afla pe locul…

- Manchester City, câștigatoarea ultimelor patru ediții ale Cupei Ligii Angliei, a fost eliminata în optimi, miercuri, de West Ham United, scor 5-3 în urma executarii loviturilor de departajare (a fost 0-0 dupa 90 de minute).Dupa 90 de minute, scorul a fost 0-0, apoi s-a trecut direct…