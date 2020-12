Premier League | Leicester și Manchester United, remiză spectaculoasă Leicester și Manchester United au remizat astazi, scor 2-2, in etapa de Boxing Day din Premier League . Duelul a facut parte din runda cu numarul 15. Pentru Leicester au marcat Barnes (’31) si Tuanzebe (’85 – autogol). Oaspeții au punctat prin Rashford (’23) si Fernandes (’79). Leicester: Schmeichel – Justin, Fofana, Evans, Castagne – Ndidi, Tielemans – Albringhton (’81, Perez), Maddison, Barnes – Vardy. Manchester United: de Gea – Lindelof (’66, Tuanzebe), Bailly, Maguire, Shaw – McTominay, Fred – James (’54, Pogba), Fernandes, Rashford – Martial (’75, Cavani). Premier League, etapa 15: Sambata,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 7-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Minamino ‘3, Mane ’35, Firmino ’44, ’68, Henderson ’52 si Salah ’81, ’84. Firea iese la atac dupa ce liderii…

- Liverpool a câștigat dramatic, în minutul 90, derbiul de clasament cu Tottenham (primele doua din ierarhie), golul izbavitor fiind reușit de Roberto Firmino cu o lovitura de cap. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XIII din Premier League și s-a disputat pe Anfield. Salah…

- Tottenham Hotspur a invins-o pe Burnley cu scorul de 1-0, luni seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a sasea din Premier League. Unicul gol a fost marcat de sud-coreeanul Heung-min Son (76), dupa o minge recentrata de Harry Kane la bara a doua. A fost a 29-a oara cand cei doi au colaborat la…

- Everton a suferit prima sa infrangere in acest sezon 0-2 cu Southampton, duminica, in deplasare, dar se mentine pe primul loc in campionatul de fotbal al Angliei dupa sase etape. James Ward-Prowse (27) si Che Adams (35) au marcat golurile „sfintilor”. Everton a incheiat meciul in zece oameni, francezul…

- Tottenham Hotspur a fost tinuta in sah, acasa, de alta echipa londoneza, West Ham United. A fost 3-3, dupa ce trupa lui Mourinho a condus cu 3-0 pana in minutul 82. Tottenham s-a desprins la trei goluri inca din minutul 16. Son Heung-Min a marcat in primul minut de joc, apoi Harry Kane a reusit dubla…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Angliei, relateaza News.ro.Golurile au fost marcate de Chilwell ’50, Zouma ’66 si Jorginho ’77 (penalti), ’82 (penalti). Citește și: GALERIE…

- Chelsea Londra nu a putut sa treaca sambata seara, in deplasare, de West Bromwich Albion, in etapa a 3-a din Premier League . S-a trezit intr-un adevarat cosmar pe „Hawthorn Stadium“, fiind condusa dupa mai putin de 30 de minute de joc cu un incredibil 3-0. West Bromwich a punctat prin Callum Robinson…

- Formatia Southampton a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Angliei, relateaza News.ro.Golul a fost marcat de Ings, in minutul 5. CITEȘTE ȘI: Citeste inainte de a lua decizia! Prin ce schimbari trece organismul…