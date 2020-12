Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Everton a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Arsenal Londra, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Holding ’22 (autogol) si Mina ’45 pentru gazde, respectiv Pepe ’35 (penalti) pentru Arsenal. Firea iese la…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Angliei. Golurile au fost marcate de Mahrez ‘6, ’22, ’69, Mendy ’41 si Torres ’66, potrivit news.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat:…

- Formatia Liverpool a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa West Ham, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, anunța news.ro.West Ham a condus cu 1-0, prin golul marcat de Fornals in minutul 10. Pentru Liverpool au inscris Salah ’42 (penalti)…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, anunța news.ro.Golurile au fost marcate de Ziyech ’26, Zouma ’63 si Werner ’70. Nicușor Dan anunța controale masive la terase: 'Acolo…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28. Nicușor Dan anunța controale masive la terase: 'Acolo o sa intervenim in forța'…

- Tottenham Hotspur a invins-o pe Burnley cu scorul de 1-0, luni seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a sasea din Premier League. Unicul gol a fost marcat de sud-coreeanul Heung-min Son (76), dupa o minge recentrata de Harry Kane la bara a doua. A fost a 29-a oara cand cei doi au colaborat la…

- Tottenham Hotspur a fost tinuta in sah, acasa, de alta echipa londoneza, West Ham United. A fost 3-3, dupa ce trupa lui Mourinho a condus cu 3-0 pana in minutul 82. Tottenham s-a desprins la trei goluri inca din minutul 16. Son Heung-Min a marcat in primul minut de joc, apoi Harry Kane a reusit dubla…

- Chelsea Londra nu a putut sa treaca sambata seara, in deplasare, de West Bromwich Albion, in etapa a 3-a din Premier League . S-a trezit intr-un adevarat cosmar pe „Hawthorn Stadium“, fiind condusa dupa mai putin de 30 de minute de joc cu un incredibil 3-0. West Bromwich a punctat prin Callum Robinson…