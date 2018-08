Stiri pe aceeasi tema

- Harry Kane (24 de ani) a marcat din penalty in minutul 57 al optimii de finala dintre Columbia și Anglia și a batut o noua serie de recorduri. Varful lui Tottenham a marcat in toate cele partidele in care a evoluat la acest acest turneu final și in ultimele 3 amicale ale naționalei, devenind primul…

- Anglia a indeplinit o formalitate in meciul al doilea al Grupei G de la Cupa Mondiala. Britanicii au invins fara drept de apel selectionata statului Panama intr-o partida in care Harry Kane, vedeta lui Tottenham, a marcat un hat-trick. Doua goluri din penalty si o deviere norocoasa,...

- Anglia a invins Tunisia cu 2-1 in meciul de debut de la Cupa Mondiala, in al doilea joc al zilei din Grupa G. Succesul a venit in primul minut al prelungirilor, dupa un gol inscris de Harry Kane. Atacanul lui Tottenham a marcat ambele goluri pentru englezi si cel putin pentru prima saptamana este regele…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita jucatorilor cu mare experienta din lot, relateaza Reuters. ''Ei au un grup de jucatori…

- Harry Kane, care va implini 25 de ani in iulie, a semnat un nou contract cu Tottenham si va evolua la formatia londoneza pana in 2024. Capitanul nationalei Angliei a avut un sezon de exceptie si a reusit sa marcheze de 39 de ori in Premier League intr-un an calendaristic, ceea ce reprezinta un nou record.…

- Manchester City s-a incoronat campioana a Angliei, incheind sezonul din Premier League cu o victorie, duminica, in deplasare, cu Southampton, printr-un gol reusit de Gabriel Jesus in minutele de prelungire ale partidei. Manchester United a terminat pe locul 2 si a invins duminica pe Watford,…

- E gata Premier League. Tottenham și Liverpool și-au asigurat locurile 3 și 4, singurele poziții din clasament pentru care lupta inca mai era disputata. Chelsea a pierdut la Newcastle, 0-3, și a incheiat sezonul pe locul 5, calificandu-se in Europa League. ...

- Atacantul egiptean Mohamed Salah, aflat in vizorul marilor cluburi europene de fotbal dupa evolutiile exceptionale reusite in tricoul lui FC Liverpool, s-a declarat "foarte fericit" la echipa engleza, pentru care a marcat 43 de goluri in 50 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon. "Sunt foarte…