Premier League: In ultimii ani, din cele 5 campionate de top din Europa, doar Premier League a oferit o doza de incertitudine in privința caștigatoarei. Bayern are 7 titluri la rand, Juventus, 8 la rand, in vreme ce, in Franța, PSG a luat campionatul in 6 din ultimele 7 ediții. Nici in Spania lucrurile nu stau prea diferit, Barcelona avand 8 succese in ultimele 11 sezoane. ...