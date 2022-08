Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, campioana „en titre”, si Eintracht Frankfurt, detinatoarea Europa League, deschid sezonul 2022-2023 din 1.Bundesliga, vineri, 5 august, de la ora 21:30, in direct la Digi Sport 2 si Prima Sport 2.

- FC Arges si „U” Cluj se intalnesc, vineri, 29 iulie, de la ora 18:30, in etapa a 3-a din SuperLiga, meciul urmand sa fie transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- La jumatatea campaniei, Arsenal a cheltuit cel mai mult pe achiziții, iar Manchester City a incasat consistent din transferuri. Premier League a depașit 1,1 miliarde de euro investite, cu 7 din cele mai scumpe 10 mutari. Au ramas mai puțin de 40 de zile pana la inchiderea ferestrei de transferuri și…

- CFR Cluj o infrunta miercuri, de la ora 21:30, pe Pyunik Erevan, in manșa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Prima Sport. In turul din Armenia, cele doua au incheiat la egalitate, 0-0. CFR Cluj joaca miercuri, de la ora…

- Mijlocasul englez Jack Wilshere (30 de ani) a incheiat contractul cu gruparea daneza AGF Aarhus si a anuntat vineri ca pune punct carierei sale fotbalistice. Jack Wilshere a evoluat in ultima jumatate a sezonului 2021-2022 in Danemarca, la AGF Aarhus, iar clubul danez a anuntat ca nu va mai reinnoi…

- Danuț Lupu (55 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, avut un mesaj pentru fanii „cainilor”, inaintea returului barajului de menținere/promovare in Liga 1, cu U Cluj. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI! și televizat pe Digi…

- Patrick Vieira, antrenorul de la Crystal Palace, a lovit un suporter al formatiei Everton, la finalul meciului pierdut joi, scor 2-3, potrivit news.ro.Antrenorul francez a asistat la o invazie masiva a terenului, dupa fluierul final, de catre suporterii Toffees care sarbatoreau mentinerea clubului…

- Partida pentru un loc in viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. Tottenham și Arsenal au programat un derby londonez care se anunța tare. Se joaca meciul din etapa a 22-a, joi, 12 mai, de la ora 21:45.