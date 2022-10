Premier League: Chelsea Londra vs Manchester United - Spre un meci cu garda jos

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal - Liverpool, derby-ul etapei a 10-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 9 octombrie, de la ora 18:30, pe „Emirates Stadium” din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manchester City - Manchester United, derby-ul etapei a 9-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 2 octombrie, de la ora 16:00, pe „Etihad Stadium”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 2.

- Din cauza aminarii etapei in liga superioara a Angliei in urma decesului Reginei Marii Britanii, precum și a aminarii urmatorului meci ”Manchester United” in campionat (poliția din regiune va fi implicata la inmormintarea reginei, care va avea loc a doua zi), clubul englez ar putea evolua contra formației…

- Manchester United si Arsenal se intalnesc, duminica, 4 septembrie, de la ora 18:30, in cel mai asteptat meci din etapa a 6-a a campionatului Angliei, transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manchester United a invins-o, luni seara, pe Liverpool, scor 2-1, intr-un meci din etapa a treia din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva si a fost introdus pe teren in minutul 86. Manchester United a obtinut prima victorie a sezonului. Gazdele au marcat prin Jadon Sancho (min. 16) si Marcus…

- Manchester United - Liverpool, derby-ul care incheie etapa a 3-a a campionatului Angliei, este programat, luni, 22 august, de la ora 22:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dupa 1-2 cu Brighton, Manchester United a fost umilita in a doua etapa din Premier League, 0-4 cu Brentford. Elevii lui Erik Ten Hag, antrenorul adus pentru a revitaliza echipa, au avut o prestație dezastruoasa, scorul fiind stabilit inca de la pauza. Dupa meci, „diavolii” au devenit ținta ironiilor…

- Erik Ten Hag, antrenorul lui Manchester United, l-a criticat public pe Cristiano Ronaldo dupa ce portughezul a plecat la pauza meciului amical jucat de „diavoli” cu Rayo Vallecano, scor 1-1. Ronaldo a revenit pe teren la Manchester United, dupa pauza prelungita de vara, in amicalul cu Rayo Vallecano,…