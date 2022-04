Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul olandez Erik ten Hag​ ar fi ajuns la un acord verbal cu Manchester United, pentru preluarea conducerii tehnice a echipei din Premier League incepand din sezonul viitor, informeaza dailymail.co.uk.

- Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul lui Liverpool, a rabufnit la adresa Premier League și a deținatorilor de drepturi TV din Anglia. Liverpool duce o lupta pe toate fronturile in acest sezon. E la un punct in spatele lui Manchester City in Premier League, ca și calificata in semifinalele Ligii, dupa…

- Lupta pentru titlu in Premier League va fi pe viata si pe moarte! FC Liverpool s-a apropiat la un punct de liderul Manchester City, dupa ce invins-o pe Arsenal Londra in meciul restanta din cadrul etapei a 27-a."Cormoranii" s-au impus pe terenul adversarului cu scorul de 2-0.

- Liverpool a caștigat in deplasare cu Arsenal, scor 2-0, intr-un meci restant din etapa #27 din Premier League. „Cormoranii” au ajuns la 69 de puncte și sunt la o lungime in spatele liderului Manchester City. Arsenal a ramas pe locul 4, ultimul ce duce in Champions League, cu 51 de puncte in 27 de partide…

- Liverpool s-a impus fara emoții in meciul restant cu Leeds de acasa, scor 6-0, și s-a apropiat la numai trei puncte de liderul Manchester City. „Cormoranii” nu au avut niciun fel de probleme in restanța cu Leeds, rezolvand meciul inca de la pauza. Liverpool - Leeds, 6-0 Golgheterul lui Liverpool și…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a marcat golul descatușarii lui Manchester United in disputa cu Brighton, de pe „Old Trafford”. „Diavolii roșii” s-au impus cu 2-0 și raman in lupta pentru locurile de Liga Campionilor. Intr-o seara in care rivala Manchester City a dat recital in Liga Campionilor, 5-0…

- Marile forțe din Anglia au pus ochii pe unul dintre cei mai talentați fotbaliști din Premier League. Este vorba despre Declan Rice, mijlocașul central al celor de la West Ham United. Fotbalistul englez a atras atenția cluburilor mari, care au nevoie de fotbalist in acea poziție. Este vorba despre Chelsea,…

- Chelsea a câștigat duminica derbiul londonez cu Tottenham, scor 2-0, iar Hakim Ziyech a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon de Premier League.În minutul 47, Ziyech și-a așezat mingea la marginea careului și l-a învins pe Lloris cu un șut în…