- Banca Transilvania (BT) a achiziționat, in 30 iulie, OPT Bank Romania, precum și celelalte subsidiare ale OTP Group din Romania, finalizand fuziunea prin absorbție, anunța un comunicat BT, publicat marți. Tranzacția a primit recent aprobarea Consiliului Concurenței și a Bancii Naționale a Romaniei.…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Renewable Invest Co S.R.L. intentioneaza sa preia Eolica Dobrogea One S.A. Premier Renewable Invest Co S.R.L., o societate de tip holding, infiintata in scopul achizitiei Eolica Dobrogea One S.A., face parte din grupul Premier Energy.Grupul…

- Astazi ne vom referi la licitatia publica pentru executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Imbunatatirea mediului urban in zona Coiciu ndash; Casa De Cultura", lansata de Primaria Constanta in decembrie 2023 Valoarea totala estimata este la 8.942.879.16 lei fara TVAmiddot;Terenul…

- ENGIE Romania a anuntat printr un comunicat de presa ca a finalizat procesul de achizitie a unui parc eolian operational, cu o capacitate de 80 MW, detinut anterior de Grupul EnerCap Capital Partners si EP Global Energy. Situat in localitatea Chirnogeni din judetul Constanta, parcul eolian beneficiaza…