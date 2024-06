Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 19 iunie, intreg județul Suceava va fi sub cod galben de canicula, avertizarea fiind emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Instituția anunța un val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat.In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava face o serie de ...

- Invitat in cadrul unui eveniment dedicat produselor de infrumusețare, Catalin Botezatu a oferit un interviu in care a abordat subiectul rochiilor de mireasa, noteaza click.ro. „Eu recomand tot timpul mireselor sa nu mai cumpere rochii din alea tip crinoline, ca nu se mai poarta. Eu am vazut ca și cele…

- Un birou eco-friendly presupune utilizarea produselor reciclate sau prietenoase cu mediul, ceea ce duce la reducerea semnificativa a emisiilor de carbon și a deșeurilor. Consumul de energie este, de asemenea, un aspect important: mai puțina energie consumata inseamna mai puțina poluare a aerului și…

- Pe masura ce vara se apropie, mulți dintre noi visam la zilele petrecute la plaja, purtand cu mandrie costumul de baie preferat. Pentru a obține silueta dorita, este esențial sa abordam procesul de slabire intr-un mod sanatos. Pierderea in greutate inseamna adesea diete restrictive și regimuri severe…

- Parintele Pimen Vlad le-a transmis credinciosilor sa nu uite de adevarata insemnatate a Sarbatorilor Pascale. El i-a invitat pe enoriasi sa se concentreze asupra adevaratului sens al sarbatorii și sa traiasca aceste momente cu inimile deschise și pline de bucurie spirituala. Sarbatoarea Invierii Domnului…

- In acest weekend, context in care creștinii ortodocși sarbatoresc Duminica Floriilor, pompierii militari suceveni sunt pregatiți sa intervina pentru acordarea asistenței medicale de urgența, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din situații de risc. Pentru evitarea producerii unor incidente…

- Daca ești parinte pentru prima data, sa alegi hainele pentru bebe poate sa fie o adevarata provocare. Salopete pentru bebeluși, tricouri, costume, pantalonași, body-uri pentru bebe – ai la dispoziție o mulțime de variante și este foarte bine ca se intampla așa, insa ai nevoie de cateva criterii care…

- O adolescenta a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a lovit un pod in orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, in mașina se aflau doua persoane, conștiente și cooperante, care au primit ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit modulul SMURD al pompierilor militari și o ambulanța SAJ.…