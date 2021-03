Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul ia in calcul prelungirea masurii de scutire a platii impozitului specific, pana la vara, in sectorul HoReCa. El a adaugat ca este asteptata o propunere in acest sens din

- Guvernul ia in calcul prelungirea masurii de scutire a platii impozitului specific, pana la vara, in sectorul HoReCa, a anuntat, joi, premierul Florin Citu, mentionand ca este asteptata o propunere in acest sens din partea Ministerului de Finante.

- „Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste pana in martie anul acesta, incepand cu starea de urgenta si pana in martie anul acesta, si pentru ca sunt restrictii in continuare ne gandim sa prelungim lucrul acesta, deci impozitul specific pentru acest sector nu a fost platit. Autoritatilor…

- Anunțul primului ministru vine la mai mai puțin de o luna de la implinirea termenului pentru scutirea de plata. In decembrie anul trecut, Guvernul a decis ca sectorul HoReCa nu va datora impozit specific pentru 90 de zile incepand cu 1 ianuarie 2021.„Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste…

- Premierul Florin Citu a declarat ca guvernantii iau in calcul ca masura privind neplata impozitului specific de catre domeniul HoReCa sa fie prelungita pana la vara, adaugand ca asteapta o propunere de la Ministerul de Finante in acest sens, informeaza Agerpres.

- HoReCa – Scutirea de la plata impozitului specific va fi prelungita Scutirea de plata impozitului specific pentru sectorul HoReCa, decisa inițial pana in luna martie, va fi prelungita pana in vara. La finele anului trecut, prin ordonanța de urgența, Guvernul a stabilit ca, in primele trei luni din 2021,…

- „Executivul a adoptat propunerea Ministerului de Finanțe de a continua și dupa 1 ianuarie 2021 masurile de sprijin acordate celor aflați in dificultate din cauza pandemiei COVID-19. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie…

- Avand in vedere situația extrem de delicata cu care se confrunta industria HoReCa, premierul Florin Cițu a declarat ca Executivul va lua o masura prin care reprezentanții din aceasta industrie sa fie scutiți de plata impozitului specific in primele trei luni ale anului 2021 „Va fi aprobata schema de…