Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferințe de presa organizata astazi, 20 aprilie a.c., Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a anunțat inceperea lucrarilor de reabilitare și conservare a uneia dintre cele 5 intrari in Cetate – Poarta Vanatorilor. „Putem spune ca avem vești bune legate de acest monument.…

- Miercuri, 5 aprilie, Agenția Servicii Publice (ASP) a pus in circulație un nou model de pașapoarte, anunțul a fost facut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, și șeful centrului de producere al ASP, Gheorghe Tricolici. Noul pașaport conține 34 de pagini și se distinge prin 45 de elemente…

- Avizele acordate pentru accesul autovehiculelor, documentele speciale emise de Primaria Timișoara, se vor prelungi a anunțat instituția. Acestea vor fi valabile pana pe 30 aprilie. Primaria Timișoara, prin Comisia de Circulație de la nivelul municipiului Timișoara, a deci prelungirea valabilitații avizelor…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța, in 23 martie, ca, in urmatoarea luna, circulația pe DN 59, la ieșirea din Șag spre Moravița, se va desfașura cu restricții. DRDP a facut reparații la rosturile de dilatație ale podului. Iata ca reparațiile au fost finalizate mult mai repede…

- O noua trecere de pietoni a fost amenajata, in municipiul Constanța, pe strada Unirii, in apropiere de intersecția cu strada Muncel, conform unui comunicat de presa transmis de Primaria Constanța. “Masura inființarii acestei treceri de pietoni a fost adoptata de Comisia de Circulație in urma solicitarilor…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe A1, in zona Murani, județul Timiș. Traficul este blocat pe sensul de mers Arad – Timișoara in urma unui accident in care au fost implicate doua tiruri și o autoutilitara. In urma impactului, un tir incarcat cu nisip s-a rasturnat.

- De astazi, pe un tronson al strazii Calarasi se circula in regim de dublu sensCirculatia rutiera a fost reorganizata pe strada Calarasi, in sensul trecerii la un regim de circulatie in dublu sens pe tronsonul delimitat de strazile Mihai Viteazu si I.G. Duca.Implementarea acestei masuri a fost necesara…