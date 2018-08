Prelungeste-ti vara si in septembrie! 5 plaje din Europa unde frigul vine mai tarziu ca in Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Printul valah a fost constanta din viata zbuciumata a suveranei Romaniei. Considerata „o Lady Diana a timpurilor ei“, Maria a avut o viata prestabilita pe care a incercat s-o faca mai palpitanta, inclusiv prin pasiunile sale sentimentale transformate in aventuri amoroase care au scandalizat Europa.…

- Szasz Lorand a avut nevoie de 5 zile pentru a descoperi emisiunea de la Realitatea TV la care am fost invitata duminica, 29 iulie 2018, dupa protestul la care am participat la Bucuresti impotriva Codului Administrativ. De cat timp oare are nevoie pentru a descoperi documentele oficiale din Primarie…

- Sevda Memet este medic rezident in Constanța, unde a absolvit Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius și a reușit sa obțina o bursa MBA (Master of Business Administration) la Universitatea Staford din Statele Unite ale Americii. CITEȘTE CONTINUAREA AICI! The post Sevda Memet, medic rezident,…

- Zeci de mii de tineri, din toata lumea au cantat, au dansat, s-au simțit minunat, la Constanța, in prima zi a festivalului Neversea, cel mai mare eveniment muzical pe plaja din Europa. Dupa o ploaie torențiala, inghițita de nisipul incins al plajei Modern, dar care a creat emoții organizatorilor, nimeni…

- Festivalul Neversea, cel mai mare eveniment artistic pe plaja, din Europa, cu peste 200.000 de participanți veniți pentru a-i urmari pe cei 200 de artiști de renume ai momentului, are loc intre 5 și 8 iulie la Constanța.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, sambata, cu presedintele Estoniei, Kersti Kaljulaid, in cadrul vizitei oficiale la Tallinn. Guvernul Romaniei a publicat imagini de la intrevederea oficiala, dar…fara sunet. Stratagema Direcției de Comunicare a Executivului poate fi o simpla eroare tehnica sau……

- Fosta prezentatoarea de televiziune Magda Vasiliu a reacționat dupa ce publicația Charlie Hebdo a publicat o caricatura cu Simona Halep dupa ce aceasta a caștigat turneul de mare șlem de la Roland Garros. Publicația de satira Charlie Hebdo a ironizat-o pe Simona Halep dupa ce jucatoarea romana de tenis,…

- Surpriza organizatorilor Neversea este ca ediția 2018 a festivalului de pe plaja are un inm oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Cei doi vor concerta, de altfel, pe scena principala a celui mare mare festival pe plaja din Europa, in perioada 5-8 iulie, la Constanța.