Preluările de companii britanice au atins în acest an cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani, în funcţie de valoare Valoarea totala a preluarilor din Marea Britanie in cele sapte luni ale anului a fost de 198 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de peste trei ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, care a inclus debutul pandemiei de Covid-19. Tranzactiile care au implicat o tinta britanica de preluare au totalizat 34,9 miliarde de dolari in iulie, cu 5% mai putin decat in ​​iunie, dar de peste sapte ori valoarea in iulie 2020. Cresterea a coincis cu revenirea peste asteptari a economiei britanice in urma crizei coronavirusului si reducerea incertitudinilor legate Brexit, dupa iesirea din Uniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

