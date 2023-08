Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat tranzacția prin care miliardarul austriac Stefan Pierer preia compania Leoni, prezenta in Romania cu trei fabrici, dintre care doua la Bistrița. Preluarea face parte dintr-un acord de restructurare a datoriilor producatorului german. Potrivit Profit.ro, Comisia Europeana…

- Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea prin care Complexul Energetic Oltenia S.A. și Alro S.A. intenționeaza sa creeze impreuna o companie pentru a realiza o centrala electrica cu ciclu combinat pe gaz natural (CCGT) la Ișalnița, in județul Dolj. Complexul Energetic Oltenia S.A., deținut de statul…

- Certificatul Covid European va fi baza pentru introducerea documentului global de sanatate, care va include lista vaccinarilor si nu numai. Chiar de luna aceasta. Organizația Mondiala a Sanatații și Comisia Europeana au semnat un parteneriat pentru implementarea noului sistem.

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice.

- Deși suntem un oraș prosper și in creștere continua, ne confruntam cu o situație ingrijoratoare: lipsa de spații verzi și de zone de recreere adecvate pentru noi, locuitorii Brașovului. Consider ca este inacceptabil sa fim privați de oportunitatea de a beneficia de parcuri noi. In plus, spațiile de…

- Daca giganti ca Microsoft au probleme cu regulatorii pentru tranzactia Activision Blizzard, ei bine Sony pare sa aiba probleme… in Romania. In tara noastra a fost demarata o investigatie de catre Consiliul Concurentei pentru a afla daca gigantul japonez se face vinovat de „abuz de pozitie dominanta”.…

- Guvernul a aprobat miercuri un ajutor financiar pentru Republica Moldova, destinat dezvoltarii proiectelor de interconectare cu Romania, in ceea ce privește rețelele de gaze naturale și de electricitate, informeaza Rador.Tot in ședința executivului de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca…

- Deși de vreo 6 ani a fost dat afara din PSD și a disparut din viața publica, fost șef al Camerei Deputaților și-a facut reintrarea pe cai mai: direct pe post de șef la ANCOM. Fostul lider PSD al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost numit marți in functia de presedinte al Autoritatii Nationale…