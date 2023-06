Preluarea Enel de către compania grecească PPC, aprobată de Comisia Europeană. „Nu ridică îngrijorări cu privire la competiție” Comisia Europeana a aprobat vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul Public Power Corporation S.A. din Grecia, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. "Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari cu privire la competitie, avand in vedere absenta suprapunerilor intre activitatile celor doua companii", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Comisiei Europene. Grupul italian de utilitati Enel a anuntat pe 9 martie ca isi va vinde operatiunile din Romania catre grupul grec Public Power… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

