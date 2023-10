Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 7-a din Copa Profesional din Argentina este rezervata derby-urilor, iar din oferta Betano nu putea lipsi Super El Clasico, duelul dintre marile rivale ale capitalei Buenos Aires, Boca Juniors și River Plate. Cu Bet Builder activat la meciul programat duminica pe La Bombonera (ora 20:00) pot…

- Ziua de miercuri, 27 septembrie, aduce in prima plan mai multe echipe cu pretenții la caștigarea trofeului in Cupa Romaniei Betano. Sepsi, caștigatoarea ultimelor doua ediții, are o deplasare dificila la Sibiu, contra echipei locale Hermannstadt, iar Universitatea Craiova și FCSB vor evolua pe terenul…

- Un gol marcat de Lionel Messi in repriza a doua a permis Argentinei sa invinga joi Ecuadorul cu scorul de 1-0, pe teren propriu, si sa inceapa cu dreptul campania de calificare la Cupa Mondiala din 2026, potrivit news.ro.Messi a inscris din lovitura libera, in minutul 77. "Am jucat impotriva…

- Dupa etapele din martie și iunie, Preliminariile EURO 2024 revin in actualitate la finalul acestei saptamani cu meciuri unul și unul, incepand de joi seara. Partide precum Franța – Irlanda, Olanda – Grecia sau Serbia – Ungaria țin capul de afiș in aceasta etapa a calificarilor la Campionatul European,…

- Echipa Argentinei, campioana mondiala en titre, va debuta in campania de calificare la Cupa Mondiala din 2026 impotriva selectionatelor Ecuadorului si Boliviei, avandu-l varf de lance pe starul Lionel Messi, dar si cateva tinere talente, conform lotului anuntat joi, la Buenos Aires, de selectionerul…

- Etapa a 6-a din Liga 1 se incheie, luni seara, de la ora 21:30, cu un derby in adevaratul sens al cuvantului. Universitatea Cluj primește vizita rivalei locale CFR Cluj intr-un duel care se anunța cu scantei, mai ales ca diferența din clasament este de un singur punct și dorința de a pune mana pe cele…

- Etapa a 5-a din Liga 1 se incheie, luni seara, de la 20:30, cu meciul Dinamo București – FC Botoșani, partida in care ”cainii” cauta sa obțina primul succes de la revenirea in prima liga. Un succes care ar echivala cu parasirea ultimului loc in clasament. Acum, pe Betano, cu Bet Builder activat, pot…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a coborat un loc, de pe 47 pe 48, in clasamentul mondial FIFA, dat publicitații joi. In top 10 nu a survenit nicio modificare fata de ierarhia publicata in data de 29 iunie. Pe primul loc se menține campioana mondiala Argentina, urmata de Franta, vicecampioana mondiala,…