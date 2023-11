Continua meciurile din preliminariile turneului final al Campionatului European din 2024. In acest weekend au fost programate mai multe partide din preliminariile EURO 2024. Iata rezultatele și clasamentele GRUPA -A- Elveția – Kosovo (1-1) Israel – Romania (1-2) Belarus – Andorra (1-1) Echipa M V E I GOLAVERAJ PCT ROMANIA 9 5 4 0 15-5 […] The post Preliminarii EURO 2024. Rezultate si clasamente la zi, calculele calificarii first appeared on Ziarul National .