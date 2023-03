Stiri pe aceeasi tema

- Azi se vor disputa 8 partide din runda a doua din preliminariile Euro 2024. Toate duelurile vor fi liveTEXT pe GSP.RO. Vezi AICI programul și rezultatele primei etape din preliminariile Euro 2024! Primul duel al zilei va fi Kazahstan - Danemarca, care va incepe la ora 16:00. Printre partidele importante…

- Au inceput in forta preliminariile EURO 2024. Italia – Anglia 1-2 și Portugalia – Liechtenstein 4-0 au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Cristiano Ronaldo a reusit o „dubla” istorica la echipa nationala si a devenit jucatorul cu cele mai multe selectii din istoria fotbalului. Echipa nationala…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei si Romaniei si Letoniei s-a situat in toate cele trei tari la 77% din media Uniunii Europene in anul 2022, arata datele preliminare publicate joi de Eurostat. In ceea ce priveste…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, in cursul anului trecut, in urma acțiunilor desfașurate de catre politisti – descinderi, controale de rutina etc-, au fost confiscate peste 3.000 de arme de foc, 370.000 de cartușe de diferite calibre, 500 kg de explozivi și peste 100 de tone…

- Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% in 2021 fața de 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Și consumul brut de electricitate s-a majorat, in principal in urma redresarii…

- Comisia a decis in 26 ianuarie sa trimita scrisori de punere in intarziere unui numar de 22 de state membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țarile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru…

- Dupa ce a lasat o impresie buna in doua partide contand pentru Main Roundul Campionatului Mondial de futsal (Norvegia – Serbia si Croatia – Israel), la care a oficiat pe finalul anului trecut, arbitrul iesean Bogdan Hanceariuc a primit o noua delegare la o competitie internationala. Ieseanul a fost…

- Ne revedem tot mai rar și ne așezam greu la discuții intre generații. Umplem lipsa conversațiilor cu mancare. Și punem presiune pe noi, ca și cum acest timp ar trebui valorificat fara nici o secunda risipita. Dar, nu cumva, abia așa risipim ceea ce ne-am putea spune? Jurnalista Elena Stancu calatorește…