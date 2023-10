Stiri pe aceeasi tema

- Israel - Belarus, meci contand pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, marti, 12 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Bloomfield din Tel Aviv, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 3.

- Romania va intalni Kosovo in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a vorbit la conferința de presa despre criticile primite dupa remiza cu Israel.

- Romania - Israel, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din Germania, este programat, sambata, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Prima TV.

- Romania și Croația se infrunta astazi, de la ora 17:30, in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin. Partida nu este televizata in Romania, dar va putea fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Romania - Croația, live de la 17:30 Voleibaliștii tricolori s-au mutat la Varna de la Tel…

- Echipa nationala U21 a Romaniei intalneste marti, 12 septembrie, de la ora 19.30, la Elbasan, selectionata similara a Albaniei. Partida consemneaza debutul in preliminariile Campionatului European pentru tineret din 2025. „Tricolorii“ fac parte din Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21, conform…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…