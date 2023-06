Stiri pe aceeasi tema

- In seara in care Cristiano Ronaldo a atins borna de 200 de meciuri la echipa naționala, Portugalia a obținut un succes foarte important in deplasarea din Islanda (1-0) și este cu un pas mai aproape de calificarea la Euro 2024. In aceeași seara, naționala Moldovei a reușit o revenire incredibila și a…

- Cristiano Ronaldo a fost titular in partida jucata de Portugalia contra Islandei, iar lusitanul a intrat in cartea recordurilor dupa ce a stabilit o performanta unica in fotbal. Cristiano Ronaldo, singurul fotbalist cu 200 de selectii la echipa nationala Pe data de 20 august 2003, Cristiano Ronaldo…

- Echipa naționala de fotbal masculin Under 20 va participa pentru al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competiție ce reunește 8 selecționate de pe continent: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia și Portugalia.Pana la finalul anului, tricolorii U20 vor mai disputa…

- Echipa nationala U20 va participa pentru al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competitie ce reuneste 8 selectionate de pe continent: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia si Portugalia, potrivit news.ro.Pana la finalul anului, nationala U20 va mai disputa 5 partide…

- Cea de-a 67-a ediție a Concursului Eurovision al Cantecului atinge punctul culminant sambata, cu marea finala transmisa in direct de la Liverpool. Iata la ce sa ne așteptam in timp ce artiști din intreaga Europa – și nu numai – se lupta pentru coroana pop a continentului. In acest an, 37 de țari au…

- Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia si Slovenia sunt cele zece tari care s-au calificat din a doua semifinala in marea finala Eurovision 2023 de la Liverpool. Dupa incheierea și celei de-a doua semifinale, Romania a ratat, de aceasta data, calificarea in finala…

- Au inceput in forta preliminariile EURO 2024. Italia – Anglia 1-2 și Portugalia – Liechtenstein 4-0 au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Cristiano Ronaldo a reusit o „dubla” istorica la echipa nationala si a devenit jucatorul cu cele mai multe selectii din istoria fotbalului. Echipa nationala…

- Cristiano Ronaldo a avut o seara magica la nationala Portugaliei! Atacantul portughez a devenit primul jucator care marcheaza 100 de goluri, la echipa naționala, in meciuri oficiale, dupa cele doua reușite din meciul cu Liechtenstein. Cristiano Ronaldo a marcat din penalty și lovitura libera, in partida…