Preliminarii CM 2022: Italia a devenit naționala cu cele mai multe meciuri fără înfrângere din istorie. Rezultatele înregistrate duminică Italia și Elvetia au remizat, duminica, scor 0-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. In urma acestui rezultat, Squadra Azzurra a devenit echipa cu cele mai multe meciuri fara infrangere din istorie, 36 (27 de victorii si noua rezultate de egalitate). Ultima infrangere suferita de italieni a fost acum trei ani, scor 0-1, cu Portugalia. Precedentul record a fost detinut de Spania, care a inregistrat aceasta performanta intre 2006 si 2009. Ibericii au bifat 35 de partide fara esec. Italia conduce clasamentul grupei cu 11 puncte din cinci meciuri, fiind urmata de Elvetia, cu sapte puncte din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- Ministrul economiei din Spania, Nadia Calvino, a anuntat, la la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, ca Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din ultimul deceniu, informeaza Agerpres…

- Italia, campioana euopeana en-titre, a obținut doar o remiza pe teren propriu, scor 1-1, împotriva Bulgariei, în Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tot joi, Spania a suferit prima înfrângere în preliminariile CM dupa 28 de ani.Pe Stadio Artemio Franchi…

- Exercitiul "Breeze 21" se desfasoara in perioada 11 19 iulie, in portul Varna, in apele teritoriale ale Bulgariei si in apele internationale ale Marii Negre.Nava purtatoare de rachete "Lastunul" a plecat duminica, 11 iulie, din portul militar Mangalia pentru a participa la Exercitiul multinational "Breeze…

- Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu o opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri, care arata ca trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre…

- „Mecanismul de Redresare si Rezilienta intra in linie dreapta! Parlamentele nationale au intrat in vacanta, dar la nivel european, munca este in toi pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta. Ieri am avut, in cadrul grupului de lucru al Parlamentului European din care fac parte, a 11-a intalnire privind…

- Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute…

- Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor Campionatului European de fotbal. In prima faza eliminatorie vor evolua 16 echipe. Arena Naționala din București va gazdui partida Franța – Elveția, programata la 28 iunie. Partidele din optimi sunt urmatoarele: 27 iunie, Sevilla: Belgia…