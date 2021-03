Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Bucuresti, de reprezentativa Kosovo, scor 30-25 (16-12), in etapa a 4-a din grupa 8 preliminara a Campionatului European din 2022. In primele meciuri, tricolorii au obtinut rezultatele: 30-33 cu Suedia, 36-27 cu Muntenegru…

- Turneul preolimpic de handbal feminin de la Podgorica, la care participa România, se va desfasura cu doar trei echipe, Muntenegru, Norvegia si reprezentativa tricolora, a anuntat forul international de specialitate, citat de News.ro.China a renuntat sa participe la turneul preolimpic 2,…

- Nationala de handbal masculin are programata reunirea, in 4 martie, la Bucuresti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc in 10 si 14 martie. Romania ocupa locul 2 in grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, dupa liderul Suedia, cu 4. Muntenegru are tot 2 puncte,…

- 100 de zile. 100 de povești. 100 de țari La Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova se desfașoara, in aceasta perioada, un proiect internațional unic in lume: HEKTOMERONUL. HEKTOMERON a pornit de la celebrul Decameron scris de Boccaccio acum mai bine de 650 de ani, insa intr-o perioada asemanatoare…

- Meciul de handbal masculin dintre Montenegru și Suedia a fost amanat din cauza unui jucator suedez depistat cu Covid 19. Meciul trebuia sa aiba loc miercuri, in cadrul grupelor preliminare de calificare la Campionatul European din 2022, ce va avea loc in Ungaria și Slovacia, potrivit Mediafax.…

- Tesla deschide magazin in Romania și face angajari. Ce specialiști cauta Producatorul american de mașini electrice Tesla vrea sa deschida magazin in București și a postat mai multe anunțuri de angajare pe site-ul companiei. Astfel, potrivit anunțurilor postate pe 14 decembrie pe site-ul oficial…

- Semifinalele Campionatului European de handbal ne propun doua partide extrem de interesante, intre cele mai puternice patru formații de la acest turneu. Norvegia, clasata pe cinci la editia trecuta, va infrunta echipa gazda, Danemarca, in timp ce Franta, detinatoarea titlului, va intalni echipa revelatie…

- Marti s-au incheiat partidele din grupele principale la CE de handbal feminin, din Danemarca, iar rezultatele au stabilit echipele calificate in semifinalele competitiei. Romania, invinsa in ultimul meci de Olanda, a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor…