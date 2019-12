Stiri pe aceeasi tema

- O prelevare multipla de organe (rinichi, ficat, cornee) a fost realizata, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgența București, urmand a fi salvate viețile a cel puțin patru bolnavi. Pacientul donator a fost internat la acest spital cu politraumatism dupa un accident rutier, potrivit Mediafax, citata…

- O prelevare multipla de organe a fost realizata, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgența București, urmand a fi salvate viețile a cel puțin 4 bolnavi. Pacientul donator a fost internat la acest spital cu politraumatism dupa un accident rutier, potrivit Mediafax.

- La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a fost realizata o prelevare multipla de organe (rinichi, ficat, cornee), a transmis miercuri reprezentantul unitatii. Aceste organe vor salva vietile a cel putin 4 bolnavi.

- Un huhurez a primit o a doua sansa la viata. Dupa ce a fost lovita de o masina, pasarea a fost salvata de o tanara. Ajunsa pe mainile veterinarilor, zburatoarea s-a inzdravenit si a fost eliberata in natura. Huhurezul este o specie ocrotita de lege, originala muntilor Urali, dar care s-a adaptat si…

- La Spitalul județean de Urgența din Oradea a avut loc, ieri, o noua prelevare de organe, urmata de trei transplanturi efectuate la Cluj și București. Ieri, intr-o zi simbolica pentru Romania, medicii și familia unei paciente intrata in moarte cerebrala au redat șansa la o viața normala unor pacienți…

- Inca o familie a avut puterea de a transforma propria drama in speranța la viața pentru alți romani aflați in suferința. DA pentru viața! Nimic nu poate compensa pierderea unui membru al familiei. Și atunci, de unde puterea de a transforma propria drama in speranța altuia? – potrivit Agentiei Nationale…

- „Diagnosticata cu o boala extreme de grava, care nu ii dadea sanse de supravietuire, femeia a primit ficatul de la donatorul din Bacau, tanarul de 18 ani. Femeia suferea de ciroza biliara primara, si practic daca nu aparea aceasta sansa, cu siguranta nu ar fi prins urmatorul transplant hepatic. Operatia…

- Ziarul Unirea PREMIERA medicala. O fetița de 2 ani a primit o noua șansa la viața grație unei operații pe cord, realizate de doi medici romani O fetița de nici doi ani, din Caransebeș, care suferea de o problema cardiaca grava, a fost salvata de doi ingeri pazitori romani, imbracați in halate albe,…