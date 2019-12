Stiri pe aceeasi tema

- O prelevare multipla de organe, respectiv rinichi, ficat și inima, a avut loc duminica dimineața, la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB), in urma intervenției viețile a cel puțin trei bolnavi fiind salvate, anunța oficialii unitații medicale.Citește și: Guvernul provoaca CUTREMUR…

- Inca o familie a avut puterea de a transforma propria drama in speranța la viața pentru alți romani aflați in suferința. DA pentru viața! Nimic nu poate compensa pierderea unui membru al familiei. Și atunci, de unde puterea de a transforma propria drama in speranța altuia? – potrivit Agentiei Nationale…

- Mai multe persoane au primit o noua sansa la viata dupa ce familia unei persoane din Bacau care se afla in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat marti ca donatorul este un baiat in varsta de 18 ani, din judetul…