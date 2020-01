Prelevare de organe: decesul unui copil în moarte cerebrală a salvat alte vieţi, inclusiv din România Surse medicale au declarat ca plamanii vor fi transplantați unui pacient din Austria, iar ficatul unui cetațean german. De asemenea, unul dintre rinichi a fost transportat pentru transplant la Cluj, iar celalalt va fi transplantat de echipa medicala de la Spitalul Parhon.



Ieri seara, pe Aeroportul Iași au aterizat trei avioane care urmau sa asigure transportul de organe. "Aeronavele au venit cu echipa pentru prelevare și apoi echipa care a transportat organele catre București. SMURD a asigurat transportul de la aeroport la spital și invers", a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O noua prelevare de organe a avut loc seara trecuta la Spitalul de Neurochirurgie, donatorul fiind un copil de 10 ani din Iasi aflat in moarte cerebrala. Dupa ce a obtinut acordul familiei, echipa de medici a prelevat inima, ficatul, plamanii si rinichii. Surse medicale au declarat ca plamanii vor fi…

- In perioada 10-22 decembrie, in parteneriat cu rețeaua Bancilor pentru Alimente, Lidl a desfașurat o campanie de colectare de alimente prin care și-a invitat clienții sa doneze produse neperisabile pentru personele defavorizate. In urma acestei campanii, in cele 12 magazine participante din orașele…

- Miercuri, de la ora 15.00, sala sporturilor “Victoria” din Arad va fi gazda partidei dintre Crisul Chisineu Cris si CS Minaur Baia Mare, joc din faza 16-imilor Cupei Romaniei la handbal feminin. Arbitri partidei sunt din Targu Mures, Adrian Nacu si Adrian Rucoi, in timp ce observatorul delegat de FRH…

- Autor: Stelian ȚURLEA Romanul unei realitati dramatice din Romania de astazi, pentru a carei indreptare statul inca nu a gasit leac. Cartea a aparut la editura timișoreana Brumar in traducerea excelenta a doamnei Ildiko Gabos-Foarta. This article is an orphan , as no other articles link to it . Please…

- Un barbat de 24 de ani, de origine cecena, incarcerat intr o inchisoare din Austria, ar fi pus la cale mai multe atacuri teroriste. Autoritatile i au dejucat planurile, iar complicii sai au fost arestati. Pe numele detinutului s ar fi pregatit un pasaport romanesc fals, relateaza Digi 24.Detinutul,…

- Economia Romaniei traiește din performanțele notabile a 8 județe (București + Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Bihor, Constanța, Iași și Prahova) și activitatea onorabila pe care o genereaza alte 11 județe (Alba, Arad, Argeș, Bacau, Dolj, Galați, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sibiu și Suceava), arata o analiza…

- Primarul general Gabriela Firea a marturisit duminica seara, la România TV, ca România este țara din care a vrut sa plece „oriunde în Europa sau în Statele Unite”, pe vremea când era la școala, în Bacau, însa la București s-a casatorit și a devenit…

- Lansarea volumului „Mansarda Europa. 4 jurnale din Apus”, de Nicolae Coande va avea loc, sambata, 23 noiembrie, de la ora 14.oo, la standul editurii Paralela 45. Mansarda Europa cuprinde jurnale și insemnari din perioada in care am fost scriitor in rezidența in Germania (Fundația Heinrich Boll, respectiv…